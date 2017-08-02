40 лет на троих: В Красноярске осудили членов ОПГ, планировавших теракт

Красноярск, , 07:42 — REGNUM Дальневосточный военный суд Красноярска вынес обвинительный приговор троим выходцам из Средней Азии, планировавшим совершить теракт 9 мая 2016 года в Красноярске. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

«1 августа Дальневосточный окружной военный суд Красноярска вынесен обвинительный приговор троим выходцам из Средней Азии, планировавшим совершить террористический акт в Красноярске в мае 2016 года, в период празднования Дня Победы», — говорится в сообщении.

Установлено, что главарь организованной преступной группировки (ОПГ) работал водителем маршрутного автобуса и, поддерживая контакты с членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получал от них наставления по совершению преступлений на территории региона. Позже у него возник умысел в подборе группы единомышленников и совершении теракта.

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Отмечается, что для совершения подрыва в общественном месте Красноярска, главарь ОПГ нашел себе пособников: кондуктора маршрута, на котором он работал, и водителя такси. Для совершения теракта они выбрали маршрутный автобус, а преступление планировалось совершить 9 мая 2016 года, в день празднования Дня Победы.

«Преступная группа была задержана сотрудниками УФСБ 6 мая 2016 года. По месту проживания главаря группы оперативными сотрудниками были обнаружены схема для изготовления бомбы, компоненты к самодельному взрывному устройству, а также литература экстремистского толка», — сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 ч.1 ст.205 УК РФ («приготовление к совершению террористического акта»).

Суд приговорил главаря преступной группы к 18 годам лишения свободы, двух других членов ОПГ — к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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