Полицейские погибли в результате взрыва на юге Таиланда

Бангкок, , 23:01 — REGNUM На юго-востоке тайской провинции Паттани в результате взрыва погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще четыре человека получили ранения, 1 августа сообщает Bangkok Post.

Взрыв произошел утром в районе Май-Каен. На месте происшествия осталась воронка шириной полтора метра и глубиной в один метр.

Сотрудники полиции считают, что взрывчатка находилась внутри металлической трубы, закопанной в землю. Общий вес взрывного устройства составлял около 10 кглограмм.

В результате взрыва оба погибших лишились ног, четверо пострадавших доставлены в больницу, сообщили в полиции.

Напомним, мусульманские сепаратисты Ялы, Паттани и Наратхиват — южных провинций Таиланда — периодически совершают нападения на правоохранительные органы.

С 2004 года по 2009 год на юге Таиланда число жертв в результате нападений радикальных представителей мусульманского меньшинства достигло 3 тыс. 900 человек.

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