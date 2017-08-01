Опубликованы имена преступников, напавших в Мособлсуде на конвой

Москва, , 21:43 — REGNUM Пресс-служба Московского областного суда объявила имена подсудимых, напавших на конвой.

Как сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, в ходе перестрелки с пришедшими на выручку конвоирам бойцами Росгвардии были уничтожены Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов.

Ещё двое бандитов, Зафарджон Гулямов и Фазлитдин Хасанов, получили ранения и были захвачены живыми.

Из числа подсудимых не участвовали в нападении Анвар Улугмурадов, Шерозджон Кодиров, Хазратхон Додохонов и Умар Хасанов. В момент нападения на конвоиров они находились в зале судебного заседания.

Наталья Осипова уточнила, что нападение было произведено в лифте, куда пятерых подсудимых перевели для отправки в подвальное конвойное помещение Мособлсуда.

Все вышеперечисленные злоумышленники являются членами так называемой «банды ГТА», организованной из 14 выходцев из среднеазиатских республик бывшего СССР. К 2014 году на их счету были убийства 17 автомобилистов и покушения на жизнь еще двоих человек.

Один из главарей преступной группы банды, Ибайдулло Субханов, был ликвидирован при задержании, так как оказал вооруженное сопротивление.

Еще девять бандитов были арестованы, а четверо до сих пор числятся в розыске.

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