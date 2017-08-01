Полиция Сомали сообщила о взрыве на юге страны, есть пострадавшие

Могадишо, , 21:27 — REGNUM По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на юге Сомали, заявили представители полиции, 1 августа сообщает Reuters.

Взрыв произошел в портовом городе Кисмайо. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Читайте также: В столкновениях миротворцев с исламистами в Сомали погибли 24 человека

«На оживленной улице Кисмайо взорвался заминированный автомобиль, 10 гражданских лиц получили ранения», — заявил представитель полиции Мохамуд.

Местные жители заявили, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 20 человек.

Читайте также: США нанесли очередной удар по боевикам группировки «Аль-Шабаб» в Сомали

Напомним, 30 июля СМИ сообщили, что возле отделения полиции в Могадишо прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли десятки человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Сомали назвали имя ликвидированного командира боевиков «Аль-Шабаб»*