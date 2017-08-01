Из-за перестрелки в Мособлсуде Росгвардии предлагают дать новые функции

Красногорск, , 20:45 — REGNUM После произошедшего в Мособлсуде необходимо проанализировать, как выстроена охрана судов и конвоирование заключённых, а также сделать организационные выводы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов («Единая Россия»). Он отметил, что ранее функции конвоирования были переданы в Минюст, однако де-факто эту работу до сих исполняет полиция.

«Это, действительно, беспрецедентный, случай, когда организованная банда даже в суде попыталась совершить побег. Конечно, возникают вопросы, и я надеюсь, что будет проведено тщательное расследование по поводу того, как это было возможно, как договаривались между собой преступники, был ли у них единый план, поступала ли оперативная информация, а если нет, то почему», — заявил Старшинов.

Он выразил уверенность, что виновные понесут наказание, а профессиональные действия сотрудников Росгвардии, не допустивших жертв среди гражданских лиц, оценят по достоинству.

«Вместе с тем, после произошедшего стоит, наверное, задуматься и сделать серьезные выводы, в том числе и организационного плана, в части того, как у нас вообще обеспечена охрана судов и конвоирование заключенных. В свое время эти функции были переданы от МВД в Минюст — значит, ведомство должно исполнять их эффективно и нести всю полноту ответственности. Однако почему-то до сегодняшнего дня конвоированием де-факто занимается полиция, а теперь, насколько я понимаю, Росгвардия. Если мы видим, что принятое тогда решение было неправильным, давайте вернем все на круги своя и сделаем, как было раньше», — подчеркнул депутат.

Старшинов напомнил, что реформа по передаче указанных функций в Минюст, которую провели в 90-е годы, разрушила целостную систему «в угоду требованиям европейцев»:

«Тех самых, что сейчас устраивают вакханалию русофобии в ПАСЕ. При этом у нас целый ряд чиновников и не так давно рьяно доказывали, что, дескать, надо отказаться от полицейских в судах, передать их охрану другим структурам, суды в ответ стали создавать чуть ли не собственную охрану, потому что осознают всю сложность положения. Параллельно происходило бесконечное сокращение полиции… Эти шарахания и непродуманные решения ‑ и прежде всего огульное сокращение ведомств силового блока — зачастую приводят к печальным последствиям. Несмотря на все попытки проведения реформ, никакого кардинального улучшения работы этих служб мы не видим».

Замглавы экспертного совета Росгвардии также призвал отдельно рассмотреть вопросы увеличения численности личного состава и финансирования.

«Необходимо принимать реальные меры для того, чтобы ситуация в этой сфере соответствовала имеющимся вызовам и угрозам, а не идти на поводу у тех, кто считает, что «силовиков надо максимально сократить и по возможности платить им поменьше денег». Скупой платит дважды», — резюмировал Старшинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на конвоиров пятеро участников так называемой банды ГТА совершили в лифте здания суда. Взяв в заложники двух сопровождавших их сотрудников полиции, они забаррикадировались в зале на третьем этаже. В ходе перестрелки с представителями Росгвардии и ОМОНа трое преступников были убиты и двое ранены. Ранения также получили двое сотрудников силовых ведомств.

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