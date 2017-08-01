В мечети Афганистана прогремел взрыв

Кабул, , 20:24 — REGNUM В шиитской мечети, расположенной в северо-западной провинции Герат, произошел взрыв, 1 августа сообщает Associated Press.

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В результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, заявили представители медицинских служб.

Взрывное устройство сработало внутри мечети. Более детальная информация о происшествии пока не поступала.

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Напомним, 31 июля террорист-смертник атаковал посольство Ирака в Кабуле. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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