В мечети Афганистана прогремел взрыв

Кабул, 1 августа 2017, 20:24 — REGNUM В шиитской мечети, расположенной в северо-западной провинции Герат, произошел взрыв, 1 августа сообщает Associated Press.
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В результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, заявили представители медицинских служб.
Взрывное устройство сработало внутри мечети. Более детальная информация о происшествии пока не поступала.
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Напомним, 31 июля террорист-смертник атаковал посольство Ирака в Кабуле. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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