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Нападение боевиков в Саудовской Аравии: сотни жителей спасаются бегством

Происшествия

Столкновения между силами безопасности Саудовской Аравии и шиитскими боевиками в городе Аль-Авамия идут на протяжении последних нескольких дней

Эр-Рияд, 1 августа 2017, 20:01 — REGNUM  Вооруженные столкновения правительственных сил Саудовской Аравии с шиитскими боевиками в восточном населенном пункте Аль-Авамия вынудили сотни жителей покинуть свои дома, 1 августа сообщает Reuters.

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В результате столкновений в городе Аль-Авамия погибли по меньшей мере семь человек, включая двух сотрудников полиции. Несколько домов и магазинов были сожжены или повреждены в результате боевых действий. Десятки семей получили временное убежище в близлежащем городе.

Напомним, столкновения между силами безопасности Саудовской Аравии и шиитскими боевиками в городе Аль-Авамия идут на протяжении последних нескольких дней.

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Беспорядки начались в районе старого городского квартала, который в мае текущего года планировали снести, поскольку боевики часто использовали узкие улочки данного квартала, чтобы скрыться от правоохранительных органов.

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