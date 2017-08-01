Судить бывшего мэра Йошкар-Олы будут на родине

Москва, , 19:12 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношение экс-мэра Йошкар-Олы и готовится передать материалы в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется по ст.289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности), п. «г» ч. 4 и п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ («Получение взяток в крупном размере»), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, являясь первым заместителем мэра Йошкар-Олы, а впоследствии мэром этого города, вопреки установленному федеральным законодательством запрету с 2005 года по 2015 год через доверенное лицо участвовал в управлении ООО «Региональная управляющая компания», осуществляющего предпринимательскую деятельность. С 2012 года по 2015 год он учредил ООО «Столица-Строй» и участвовал в его управлении также через доверенных лиц. Указанные компании получали от него льготы и преференции, а также покровительство в предпринимательской деятельности.

Кроме того, с 2011 года 2012 год чиновник получил от одного из своих доверенных лиц взятки в виде имущества — трех построенных гаражей в Йошкар-Оле общей стоимостью более 1,5 млн рублей за оказание ему содействия в решении административных вопросов, касающихся предоставления права аренды на земельные участки, получения необходимых разрешительных документов на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

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Напомним, согласно ст.109 УПК РФ, предельный срок ареста составляет 18 месяцев. 3 июня с момента задержания экс-мэра истек максимально возможный срок пребывания в СИЗО. Прокуратура настаивала на продлении срока ареста до 23 августа. Верховный суд Марий Эл 19 мая 2017 года суд частично удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания Плотникова под стражей до 3 июня, а не до 23 августа. Прокуратура обратилась с апелляционной жалобой на решение суда. Однако эту жалобу Верховный суд Марий Эл не удовлетворил. Позднее срок ареста экс-мэра продлил Нижегородский областной суд.

Ранее адвокат бывшего градоначальника Игорь Комаров говорил, что обстоятельства, с которыми следователь обратился в суд Нижегородской области, идентичны обстоятельствам, уже рассмотренным Верховным судом Марий Эл. Следствие попросило присоединить уголовное дело о покровительстве Плотникова одной из коммерческих организаций, которое ранее расследовало МВД Марий Эл. По словам Комарова, оно прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

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Сам чиновник заявлял, что что с него сняты обвинения по шести из восьми эпизодов преступлений. Кроме обвинений предпринимателя Александра Т., который осужден за организацию подготовки убийства экс-мэра, следствие не смогло получить никаких других доказательств вины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-мэр Йошкар-Олы был задержан 3 декабря 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. В марте 2017 года были возбуждены два уголовных дела, в рамках расследования которых экс-мэр подозревается в получении взятки в виде трех гаражей.

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