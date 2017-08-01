Нападение на конвойных началось в лифте Мособлсуда

Красногорск, , 18:28 — REGNUM Стали известны новые подробности перестрелки в здании Московского областного суда, которая произошла сегодня, 1 августа. Как сообщила журналистам пресс-секретарь суда Наталья Осипова, подсудимые совершили нападение в лифте суда, находясь на третьем этаже, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Около 13 часов судебное заседание, которое проходило на четвёртом этаже здания суда, было закончено, был объявлен перерыв на несколько дней, пятеро подсудимых были помещены в лифт для сопровождения в конвойное помещение, расположенное в подвале суда. Находясь в лифте, на третьем этаже, подсудимые совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции, одна из которых женщина, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания на третьем этаже», — отметила Осипова.

По её словам, сотрудники полиции и Росгвардии преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться из зала, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы трое нападавших (Мамадчинов, Мирзошарипов, Субханов), двое были обезврежены (Хасанов, Гулямов). Четверо остальных подсудимых (Додохонов, Улугмурадов, Умар Хасанов и Кодиров) в нападении участия не принимали, поскольку находились в зале заседания на 4 этаже.

Отметим, что по распоряжению руководство Московского областного суда была проведена экстренная эвакуация посетителей и сотрудников суда, никто из них сотрудников суда не пострадал. В настоящий момент суд продолжает работать в штатном режиме. Добавим, что преступную группу ГТА обвиняют в 17 убийствах водителей, совершенных на территории МО. Всего на скамье подсудимых находились девять подозреваемых.

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