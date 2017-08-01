Раненого прапорщика Росгвардии готовят к операции

Красногорск, , 18:22 — REGNUM Сотрудник ОМОН главного управления Росгвардии по МО, раненый в ходе огневого контакта с бандитами в здании Московского областного суда, направлен в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихи, заявил журналистам начальник группы взаимодействия со СМИ (ДВСМИ) Росгвардии подполковник Александр Кудрявцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, прапорщик полиции получил пулевое ранение левого плеча. В городской больнице Красногорска ему была проведена первичная хирургическая обработка раны и обезболивание.

«В ГВКГ Росгвардии специалисты готовы к проведению операции по репозиции костных отломков, полученных в результате ранения. Состояние сотрудника оценивается как средней тяжести. Медиками Росгвардии, которые имеют огромный опыт лечения огнестрельных ранений, будут проведены все необходимые лечебные и реабилитационные мероприятия по возвращению сотрудника в строй», — отметил Кудрявцев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, преступники совершили убийства 17 человек на территории Москвы, Подмосковья и Рязанской области. В ходе расследования были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами.

В настоящий момент на месте происшествия ведется оперативно-следственная работа, пострадавшим оказана медицинская помощь.

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