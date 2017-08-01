Новгородскую область предупредили об очень сильных дождях

Великий Новгород, , 18:14 — REGNUM ГУ МЧС России по Новгородской области сегодня, 1 августа, распространило штормовое предупреждение, согласно которому во второй половине дня 2 августа ожидаются сильные дожди, «местами очень сильные». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, прогнозируются ливни, грозы, при грозах — кратковременное усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Штормовое предупреждение разослали в виде sms-сообщений, оно также опубликовано на официальном сайте администрации Великого Новгорода.

Напомним, что областной центр в ночь на 30 июля пережил серьёзные подтопления, которые ликвидируются до сих пор. Так, в Новгородском театре для детей и молодёжи «Малый» воду из затопленного подвала с декорациями и реквизитом откачивали в течение двух суток.

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По словам вице-мэра Павла Морозова, всего в городские службы поступила 461 заявка о подтоплениях в различных районах города, при этом заявок от жителей Западного района поступило больше, чем с Торговой стороны, традиционно подтопляемой в сильные ливни.

По информации директора «Новгородского водоканала» Сергея Золотарева, работой по откачке воды из колодцев и подвалов заняты круглосуточно 80 человек. Сложной остается ситуация на улице Космонавтов вдоль железной дороги, на проспекте Мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 29 на 30 июля на территории Великого Новгорода выпало 116,1 мм осадков — при среднемесячной норме в 71 мм. Кроме того, в результате ливней подтопило отдельные территории ещё трёх районов — Новгородского, Старорусского и Холмского. В окрестностях Великого Новгорода серьёзно пострадали дачные участки.

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