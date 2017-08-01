В Дагестане более шести тысяч абонентов останутся без газа

Махачкала, , 18:49 — REGNUM В Буйнакском районе Дагестана планируется отключение от газа 6071 домов, в котором проживают более 22 тысяч человек. Отключение связано с внеплановыми работами на газораспределительных сетях, сообщили ИА REGNUM в дагестанском МЧС. Ремонтные работы проводит организация «Газпром газораспределение Дагестан», которая обслуживает сети.

Без газа останутся жители сел Эрпели, Низнее Казанище, Апши, Дуранги, Аркас, Арахкент, Карамахи. В первых двух селах газ отключили еще 31 августа, а в остальных планируется отключение с 14 по 17 августа.

В последний раз масштабные ремонтные работы на газовых трубах были проведены в октябре 2015 года. Тогда на два дня без газа остались не менее пяти районов республики. Проблема изношенности сетей, по данным дагестанских газовиков, — одна из главных причин крупной задолженности республики перед поставщиками. По словам директора дагестанского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (главный поставщик газа в республику), за прошлый год долги республики выросли на 3 млрд и составили 32,1 млрд рублей. Потери газа в сетях выросли на 11%. Основными причинами потерь помимо хищения газа специалисты считают и изношенность сетей.

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