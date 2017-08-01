Стали известны подробности нападения на конвойных в Мособлсуде

Красногорск, , 18:08 — REGNUM На данный момент проводится комплекс следственных действий по осмотру места происшествия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявила журналистам у здания Мособлсуда, где произошло нападение на конвойных, руководитель главного Следственного управления СК РФ по МО Елена Фокина. По её словам, по предварительным данным инцидент произошёл примерно в 13 часов 50 минут, когда сотрудники полиции отдельного полка охраны и конвоирования главного управления России по МО конвоировали пятерых подсудимых из так называемой банды ГТА, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе конвоирования подсудимые совершили нападение на 2 сотрудников конвойного полка, в ходе завязавшейся потасовки подсудимые завладели оружием конвойных, но конвойные успели позвать подкрепление в виде сотрудников Росгвардии по МО, которые сработали достаточно оперативно, однако завязалась на 3 этаже здания областного городского суда МО перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен. В ходе перестрелки были уничтожены 3 подсудимых из так называемой банды ГТА, 2 подсудимых в настоящее время находятся в медицинском учреждении с огнестрельными ранениями, им оказывается помощь», — заявила она.

Также, по её словам, один из сотрудников Росгвардии получил огнестрельное ранение плеча, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что преступную группу «банду ГТА» обвиняют в 17 убийствах водителей и иных преступлениях, совершенных на территории МО. Всего на скамье подсудимых находились 9 подозреваемых, которые частично признали свою вину.

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