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На дальнем Востоке встал Транссиб

Происшествия

Электропоезда не ходят на участке Могоча — Хабаровск

На дальнем Востоке встал Транссиб
Иллюстрация: Government.ru
Транссибирская дорога

Хабаровск, 1 августа 2017, 16:47 — REGNUM  Движение поездов по Транссибирской магистрали на Дальнем Востоке остановлено из-за отключения электроснабжения. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Сообщается, что движение электропоездов приостановлено на участке Могоча в Читинской области до Хабаровска.

Причиной остановки движения стало отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций.

«1 августа в 14:10 мск произошло отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций», — сказано в сообщении.

Причины инцидента устанавливаются.

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