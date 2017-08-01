На дальнем Востоке встал Транссиб

Хабаровск, , 16:47 — REGNUM Движение поездов по Транссибирской магистрали на Дальнем Востоке остановлено из-за отключения электроснабжения. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Сообщается, что движение электропоездов приостановлено на участке Могоча в Читинской области до Хабаровска.

Причиной остановки движения стало отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций.

«1 августа в 14:10 мск произошло отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций», — сказано в сообщении.

Причины инцидента устанавливаются.