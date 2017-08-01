На Урале суд арестовал мужчину, пытавшегося зарезать свою беременную жену

Екатеринбург, , 16:33 — REGNUM Свердловский областной суд отправил под стражу мужчину, который напал с ножом на свою беременную супругу. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.

Напомним, обвиняемый вечером 29 июля зашел в родильный дом, расположенный в Суворовском переулке, и напал с ножом на свою беременную супругу. Затем нападавший скрылся.

Благодаря действиям медицинских работников, жизнь пострадавшей женщине и её ребёнку удалось спасти. В ходе проведённого комплекса оперативных мероприятий, злоумышленник оказался задержан сотрудниками полиции по месту жительства, куда он пришёл спустя некоторое время.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности»).

Наказание за совершение данного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте подозреваемого. Суд просьбу удовлетворил. Обвиняемый арестован до 29 сентября 2017 года включительно.

Расследование данного преступления продолжается. Мотивы нападавшего пока не раскрываются. Будет назначена психиатрическая экспертиза.