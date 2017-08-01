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Сотрудники ОМОН нейтрализовали пятерых подсудимых в Мособлсуде

Происшествия

«В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы»

Сотрудники ОМОН нейтрализовали пятерых подсудимых в Мособлсуде
George Hodan
Арест

Красногорск, 1 августа 2017, 16:04 — REGNUM  Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области нейтрализовали пятерых подсудимых в здании Московского областного суда, которые совершили нападение на полицейских и пытались скрыться. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

«Сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Мособласти пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь, — говорится в сообщении. — В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы».

Отмечается, что в результате перестрелки также получили ранения один конвоир и один сотрудник ОМОН.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 1 августа в Мособлсуде произошла стрельба во время слушаний дела банды ГТА.

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