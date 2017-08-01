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Пострадавших в результате перестрелки в Мособлсуде доставляют в больницу

Происшествия

Ранее ряд СМИ сообщил, что 1 августа в Мособлсуде произошел инцидент со стрельбой, устроенный подсудимыми по делу банды ГTA

Красногорск, 1 августа 2017, 15:55 — REGNUM  Двое судебных приставов, получившие ранения в результате перестрелки в Мособлсуде в Красногорске 1 августа, будут госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на медицинское учреждение.

«Поступил мужчина-судебный пристав, и вроде, как сказали, по «скорой» еще женщину должны привести, тоже сотрудницу, — сказал источник. — Мужчину положили, состояние среднетяжелое».

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 1 августа в Мособлсуде произошел инцидент со стрельбой, устроенный подсудимыми по делу банды ГTA. По предварительным данным, в результате происшествия погибли четверо обвиняемых.

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