ЛНР: Украинские войска готовят провокации

Луганск, , 15:46 — REGNUM Провокацию с целью обвинить войска Луганской Народной Республики (ЛНР) в нарушении режима прекращения огня намерены устроить украинские войска, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщает 1 августа Луганский информационный центр.

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По его словам, провокация запланирована перед иностранными средствами массовой информации с целью обеспечения «доказательств» нарушения войсками республик режима перемирия.

Марочко отметил, что в провокации участвуют военнослужащие 58-й бригады ВСУ, целью которых станет открытие огня по позициям ополченцев и вызов ответного огня, который и должен быть продемонстрирован СМИ.

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«В дальнейшем фальсифицированные доказательства должны быть представлены на суд мировой общественности как неопровержимые», — подчеркнул Марочко.

Напомним, военные эксперты республик регулярно отмечают диверсионную деятельность подразделений ВСУ, устраивающих теракты на территории республик и провокации на линии фронта.

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