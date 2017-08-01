В Мособлсуде убиты четверо обвиняемых по делу банды ГТА

Красногорск, , 15:31 — REGNUM В Московском областном суде (Мособлсуд) в Красногорске результате перестрелки были убиты четверо обвиняемых по делу «банды ГТА». Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат Диана Татосова.

«Я говорила с руководителем следственной группы, — сказала Татосова. — По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 1 августа в Мособлсуде произошла стрельба во время слушаний дела «банды ГТА».

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