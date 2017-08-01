Стало известно, кто устроил стрельбу в Мособлсуде

Красногорск, , 15:16 — REGNUM Стрельбу в Московском областном суде (Мособлсуд) в Красногорске открыл один из подсудимых. Об этом рассказала «Агентству Москва» адвокат Софья Рубасская, находившаяся в момент ЧП в здании суда.

«В момент стрельбы я находилась в зале суда, — говорит адвокат. — Было слышно 20−25 выстрелов, после чего людей начали эвакуировать из здания».

По ее словам, стрельбу устроил один из подсудимых, который разоружил пристава.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Московского областного суда Наталья Осипова радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что в настоящее время инцидент со стрельбой уже улажен.

«В данный момент комментариев нет, — говорит она. — Официально ничего не уточнено».

Ранее ряд СМИ сообщил, что стрельба в Московском областном суде началась 1 августа во время слушаний дела банды ГТА, его фигурантами являются 9 выходцев из Средней Азии, подозреваемых в убийстве 17 человек.

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