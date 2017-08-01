ЧП в Мособлсуде: Идет эвакуация после перестрелки

Москва, , 15:07 — REGNUM Эвакуация людей из Московского областного суда проводится после перестрелки, передает 1 августа Russia Today.

Пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщила:

«В настоящий момент у нас идет эвакуация из здания, которая связана с инцидентом во время одного из заседаний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа адвокат Софья Рубасская заявила, что в ходе судебного заседания прогремели не менее чем 20 выстрелов. В результате ЧП ранены сотрудники суда, в том числе женщина-пристав.

По некоторым данным, пистолет выхватил у охранника один из подсудимых, чье дело рассматривалось в ходе заседания. Во время заседания слушалось дело банды ГТА.

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