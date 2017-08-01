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В здании Мособлсуда слышали не менее 20 выстрелов

Происшествия

Стрельба началась во время слушаний дела банды ГТА

В здании Мособлсуда слышали не менее 20 выстрелов
BenjaminNelan
Стрельба

Москва, 1 августа 2017, 14:46 — REGNUM  Адвокат Софья Рубасская заявила о не менее чем 20 выстрелах в здании Московского областного суда, сообщает RT.

По ее словам, там произошла перестрелка, есть пострадавшие.

«В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава», — сказала Рубасская, добавив, что слышала не менее 20 выстрелов.

По предварительным данным, стрельба началась во время слушаний дела банды ГТА, его фигурантами являются девять выходцев из Средней Азии, подозреваемых в убийстве 17 человек.

РЕН ТВ сообщает, что пистолет выхватил у охранника один из подсудимых, ранена женщина-конвоир.

Из здания эвакуировали людей, все заседания отложены. Подробности произошедшего выясняются.

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