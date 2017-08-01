Калужские следователи начали проверку смертельного ДТП с «КамАЗом»

Калуга, , 14:39 — REGNUM В Калужской области организована доследственная проверка по делу о ДТП с маршрутным микроавтобусом и «КамАЗом» на 114 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе. В результате наезда маршрутки на грузовик три пассажира погибли, ещё трое пострадавших доставлены в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

Проверку проводят для выявления возможных признаков преступления, описанного в ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Следователи намерены проверить все обстоятельства перевозки пассажиров данным микроавтобусом, в том числе наличие необходимых документов (свидетельства о регистрации транспортного средства, страховые полисы, путевые листы, наличие лицензии на перевозку и другие документы), техническое состояние микроавтобуса и состояние водителя. По результатам проверки будет установлена объективная картина происшествия и принято процессуальное решение в отношении лиц, оказывающих услугу перевозки», — заявила Мошкова.

Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус с 18 пассажирами двигался по правой полосе, по маршруту Брянская область — Москва и совершил наезд на стоящую автомашину «КамАЗ» с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком «аварийная остановка».

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