Разрушительный град повредил школы и детсад в Хакасии на 20 млн рублей

Абакан, , 14:25 — REGNUM В Ширинском районе Хакасии приступили к восстановлению социальных объектов, пострадавших в июне 2017 года от штормового ветра и крупного града. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Строительные подрядные организации восстанавливают пять школ и один детский сад. На эти цели из резервного фонда главы Хакасии выделено 20 млн рублей. Глава Хакасии Виктор Зимин поручил завершить основной объём работ к 25 августа, чтобы 1 сентября в образовательных учреждениях начались занятия.

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При министерстве образования республики планируют создать штаб, который будет контролировать ход восстановительных работ и расходование денежных средств.

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Напомним, разрушительный град, прошедший 22 и 30 июня, повредил в Ширинском районе Хакасии здания детского сада №9 «Малыш», Воротской школы №6, Туимской школы №3, Целинной школы №14, а также школ № 4 и №17 в селе Шира.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам очевидцев, 22 июня градины в Хакасии достигали размера куриного яйца. На территории озера Беле повреждения получили автомобили отдыхающих, в частности у машин разбиты стёкла. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась.

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