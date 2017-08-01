В Астрахани бывшая заведующая детсадом украла у государства 100 тыс. рублей

Астрахань, , 14:02 — REGNUM В Астрахани завершено уголовное дело в отношении местной жительницы 1973 года рождения, обвиняемой в мошенничестве, сообщает 1 августа пресс-служба УМВД России по региону.

По версии следствия, женщина, являясь заведующей детским садом, в течение года похитила обманным путём около 100 тыс. рублей. Отмечается, что женщина возместила ущерб и была уволена.

Установлено, что злоумышленница устроила в учреждение свекровь одной из работниц. Для этого она составила несколько фиктивных документов, а в качестве её пособников выступили делопроизводитель и главный бухгалтер, которые также являются фигурантами уголовного дела.

Женщина, которую назначили на должность младшего воспитателя, фактически не работала, а её зарплата и другие выплаты начислялись на банковскую карту, которую она отдала заведующей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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