На сочинского инвестора напали перед встречей с дольщиками

Краснодар, , 13:41 — REGNUM На краснодарского инвестора Андрея Лобанова и его жену, директора ЗАО «Универсал», напали в центре Сочи. Как сообщает ИА «Национальные интересы», это произошло 29 июля в самом центре города в холле отеля Pullman Sochi Centre в преддверие открытой встречи представителей застройщика ЖК «Раз! Два! Три!» с дольщиками. Сообщается, что шестеро молодых людей грубо остановили чету Лобановых, окружили ее и принялись требовать у Андрея незамедлительно прекратить строительство объекта. В случае отказа ему угрожали физической расправой, так же, как и его жене.

Лобанов подал заявление в правоохранительные органы, заявив, что молчать в этой ситуации не станет. Защищающие его интересы сотрудники Коллегии адвокатов Павла Астахова ужезаявили о готовности оказать предпринимателю всю необходимую помощь. Стоит добавить, что встреча с дольщиками состоялась, задержавшись всего лишь на тридцать минут.