В Омске экс-главу отдела УМВД обвиняют в получении взяток на 28 млн рублей

Омск, , 13:24 — REGNUM Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области, которая обвиняется в получение взяток на 28 млн рублей. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемая, являясь председателем единой комиссии по закупке товаров, работ и услуг для сотрудников регионального МВД, неоднократно обеспечивала победу в торгах знакомому предпринимателю. За это подозреваемая получала 8% от суммы госконтракта, а также имущество, которая женщина использовала в личных целях.

«Всего обвиняемая получила в виде взяток свыше 28 миллионов рублей и причинила материальный ущерб государству в лице УМВД России по Омской области в общей сумме свыше 95 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК РФ («превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий») и ч.6 ст.290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»). Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В настоящий момент следствие по уголовному делу завершено. Обвиняемая и её адвокаты ознакомлены с материалами дела, которые составляют более 150 томов.

Обвинительное заключение и материалы дела переданы в прокуратуру Омской области для утверждения и направления в суд.

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