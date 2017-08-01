В Китае попал в ДТП пассажирский автобус, есть жертвы

Тяньцзинь, Китай, , 12:09 — REGNUM На севере Китая столкнулись бетономешалка и пассажирский автобус. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

ДТП произошло во вторник, 1 августа, в городе Тяньцзинь. По последним данным, в результате аварии погибли 4 человека, еще 48 получили различные травмы.

«Бетономешалка столкнулась с пассажирским автобусом в первой половине дня в районе Уцин, — говорится в сообщении. — При столкновении автобус опрокинулся на бок».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины трагедии пока неизвестны.