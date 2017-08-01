В Иркутской области из спецшколы сбежали более 20 воспитанников

Иркутск, , 11:31 — REGNUM В посёлке Тельма Иркутской области из спецшколы сбежал 21 воспитанник, 15 из них найдены. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

«31 июля в дежурную часть МО МВД России «Усольский» поступила информации о том, что с территории учебно-воспитательного учреждения в поселке Тельма совершил самовольный уход 21 несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Для розыска подростков были сформированы 25 поисковых групп. К розыску также подключились сотрудники полиции из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Зимы и Усть-Кута.

Полицейские проверили возможные места нахождения несовершеннолетних, опрошены родственники, друзья и знакомые подростков.

В течение нескольких часов 15 воспитанников были обнаружены на территории Тельмы и в Усолье-Сибирском. В настоящее время полицейские допрашивают подростков.

«За время отсутствия никаких противоправных действий ни в отношении них, ни ими совершено не было», — добавили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции продолжают розыск еще шести воспитанников.

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