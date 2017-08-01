В Башкирии пьяный водитель намеренно протаранил подростка на мотоцикле

Кучуково, Башкирия, , 11:10 — REGNUM В Башкирии пьяный водитель после дорожного конфликта насмерть сбил 13-летнего мотоциклиста, сообщает НТВ.

Инцидент произошел в районе деревни Кучуково (Учалинский район) вечером 31 июля. 35-летний водитель Volkswagen осознанно протаранил мотоцикл подростка после того, как между ними возник конфликт.

Управлявший мотоциклом 13-летний школьник погиб на месте происшествия. Находившийся вместе с ним на мотоцикле 12-летний пассажир получил медицинскую помощь.

Водитель автомобиля задержан, обстоятельства происшествия выясняются. Уточняется, что предполагаемый виновник ДТП приехали в Башкирию из Челябинской области.