Вторник, 1 Августа 2017 года
11:32:10 МСК

Почти треть заключенных захватила часть здания британской тюрьмы

Происшествия

Бунтари заняли два крыла здания тюрьмы Mount в ходе беспорядков

Почти треть заключенных захватила часть здания британской тюрьмы
Иллюстрация: Prisonofficer.org.uk
Сотрудники британской тюрьмы

Лондон, 1 августа 2017, 11:03 — REGNUM  Два крыла здания тюрьмы Mount (графство Хартфордшир, Великобритания) были захвачены в ходе беспорядков, передает Sky News.

По данным британского министерства юстиции, инцидент произошел 31 июля, и к настоящему моменту исчерпан. Никто в результате ЧП не пострадал.

В захвате крыльев здания участвовали 227 человек, причем — из тысячи заключенных. Зачинщики и участники бунта могут получить новые сроки за противоправные действия.

Как выяснилось, в тюрьме Mount тяжелое положение: не хватает около 50 сотрудников. Для усмирения бунта были вызваны команды «Торнадо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля беспорядки происходили в тюрьме американского штата Алабама: 12 заключенных совершили побег. Шестерых удалось поймать.

Читайте подробнее: В США из тюрьмы сбежали 12 преступников

Читайте ранее в этом сюжете: Для подавления бунта в британской тюрьме отправлены отряды «Торнадо»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы