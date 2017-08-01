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Видео: В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

Происшествия

Пассажиров из него эвакуировал сотрудник полиции, прибывший на место происшествия

Челябинск, 1 августа 2017, 10:53 — REGNUM  В Челябинске загорелся трамвай, в котором находились пассажиры, пострадавших нет, сообщает портал chelyabinsk.ru.

Утром 1 августа трамвай загорелся в центре города. Пассажиров из него эвакуировал сотрудник полиции, прибывший на место происшествия.

Он же потушил возгорание при помощи огнетушителя. По предварительным данным, огонь возник на крыше трамвая.

Начальник управления транспорта мэрии Челябинска Роман Болотов уточнил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание на проводах.

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Происшествия в общественном транспорте
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