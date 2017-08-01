В Иркутской области нашли тело пропавшего трёхлетнего мальчика

Иркутск, , 10:56 — REGNUM В Тулуне Иркутской области на дне водоёма нашли тело трёхлетнего мальчика, пропавшего 29 июля, сообщает 1 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«В ходе поисковых мероприятий было поднято со дна водоема (бывшего карьера) в черте города Тулун тело 3-летнего мальчика, разыскиваемого с 29 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках участвовали следователи-криминалисты, свыше 100 полицейских, спасатели МЧС и около 200 волонтёров.

Следователями установлено, что на теле мальчика отсутствуют телесные повреждения. Экспертам предстоит выяснить причину смерти ребёнка. По предварительным данным, мальчик утонул.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 29 июля в отдел полиции города Тулун поступило сообщение о исчезновении мальчика, который находился на отдыхе вместе со своей семьей.

Позже следователи установили, что компания из трёх семей отдыхала на берегу водоёма в черте города. Вечером отдыхающие начали запускать фейерверки и спустя несколько минут обнаружили, что трёхлетний сын одной из семей пропал.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»).

Расследование уголовного дела продолжается.

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