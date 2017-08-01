В Псковской области сотрудник колонии предстанет перед судом за взятку

Себеж, Псковская область, , 10:43 — REGNUM В Себежском районе Псковской области перед судом за получение взятки предстанет начальник оперативного отдела ФКУ ИК-6 УФСИН России, сообщает 1 августа прокуратура области.

«Прокурором Себежского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника оперативного отдела ФКУ ИК — 6 УФСИН России по Псковской области. Он обвиняется в получении взятки», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 13 апреля обвиняемый предложил одному из заключенных пронести на территорию колонии шесть мобильных телефонов. За свои услуги злоумышленник попросил 100 тыс. рублей.

20 апреля обвиняемый пронёс на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны и, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, в кабинете оперативных работников передал их заключенному.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по ч.3 ст.290 УК РФ («получение должностным лицом взятки за незаконные действия») и ч.1 ст.285 УК РФ («использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). Санкции статьи 290 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, а статьи 285 УК РФ — до четырех лет лишения свободы.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Себежский районный суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководители колонии в Ленобласти «проштрафились» за взятку

Читайте развитие сюжета: Во Владимире замначальника УФСИН осужден на 8,5 лет за взятку