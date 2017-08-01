Поголовье свиней в псковской колонии требуют уничтожить из-за АЧС

Псков, , 10:24 — REGNUM Губернатор Псковской области Андрей Турчак потребовал в течение суток уничтожить поголовье свиней в исправительной колонии в деревне Серёдка, где в июле выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое поручение глава региона дал 31 июля.

«В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, а руководство УФСИН игнорирует требования законодательства о ЧС. Необходимо закрыть очаг АЧС, а пока он не закрыт, сохраняется вероятность дальнейшего распространения этого особо опасного заболевания животных», — отметил Андрей Турчак.

В настоящее время на прилегающей к очагу территории организованы дезбарьеры, выставлены временные посты, введены ограничительные меры для транспорта.

В качестве причин возникновения вспышки АЧС рассматриваются версии заноса вируса с кормами для животных, пищевыми отходами и другие. В ходе проверки исправительного учреждения также были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вирус АЧС был выявлен у трёх свиней в подсобном хозяйстве исправительной колонии. В рамках карантинных мероприятий ограничено движение по трассе Псков — Гдов — Сланцы.

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