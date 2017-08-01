Житель Челябинска, обвиняемый в убийстве матери, признан вменяемым

Челябинск, , 10:09 — REGNUM В Челябинске признали вменяемым 55-летнего мужчину, который убил и расчленил свою мать, сообщает 1 августа руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУ СКР региона Игорь Митрохин.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 июня челябинский таксист заметил мужчину с окровавленным пакетом в руках. После попытки водителя заговорить с мужчиной, подозреваемый кинул пакет на тротуар и убежал.

Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в пакете голову и другие части пожилой женщины. Со слов таксиста был составлен фоторобот. Спустя 2 недели подозреваемый был задержан. Им оказался 55-летний сын убитой женщины.

Отмечается, что мужчина во всём признался и сообщил следователям, что закопал обезглавленный труп на садовом участке. Также в его квартире были обнаружены ножовка, топор и куски одежды убитой женщины. Обвиняемого поместили в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

«Обследование выявило у подозреваемого психическое расстройство. Вместе с тем установлено, что мужчина может осознавать общественную опасность своих действий, в связи с чем будет привлечен к уголовной ответственности», — сообщил Митрохин.

Сейчас задержанному предъявили обвинение сразу по трём статьям: убийство, глумление над трупом и мошенничество. По данным следствия, после убийства матери мужчина отправился получать за неё пенсию.

Расследование уголовного дела продолжается.

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