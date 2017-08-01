На Алтае расследуют сразу два ЧП на железной дороге

Заринск, Алтайский край, , 09:53 — REGNUM Сразу два ЧП на железной дороге расследуют сейчас сотрудники Алтайского линейного управления МВД России на транспорте. В первом речь идет о гибели под колесами грузового поезда 35-летнего жителя Заринска, передает сегодня, 1 августа, пресс-служба ведомства.

Как установили транспортные полицейские, человек возник на путях внезапно, и, несмотря на звуковые сигналы и предпринятое машинистом экстренное торможение, предотвратить наезда не удалось.

В результате другого транспортного происшествия пострадавшему причинены значительные увечья и частично ампутированы нижние конечности: 38-летний житель Павловского района травмирован маневровым локомотивом на участке пути Штабка-Южный. Со слов очевидцев, в момент происшествия мужчина лежал на железнодорожных путях. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования 64-летней местной жительницы проводится в Саратове. ЧП произошло 20 июля: женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не услышала сигналы машиниста, который применил экстренное торможение.

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