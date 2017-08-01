В Зауралье похитили 10 тысяч бланков разрешений на охоту

Курган, , 09:34 — REGNUM В Курганской области раскрыт факт хищения десяти тысяч бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Кража вскрылась после проверки департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой. Бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов выдаются физическим и юридическим лицам, являются документами строгой отчетности и имеют учетные серию и номер. В соответствии с расчетом фактической стоимости отсутствующих бланков департаменту причинён ущерб на сумму около 35 тысяч рублей. Сумма небольшая, учитывая стоимость бланка — 3,5 рубля.

Помимо этого в департаменте установлены нарушения при реализации полномочий по охране животного мира на территории государственных природных заказников, а также по фактам бездействия сотрудников ведомства по привлечению виновных лиц за нарушения правил охоты к административной ответственности.

По результатам проверки руководителю департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области внесено представление, 14 незаконных правовых актов опротестовано.

Оперативно взять комментарий у исполняющего обязанности руководителя управления по охране и использованию животного мира Курганской области Алексея Епанчинцева не удалось. При этом отметим, что 26 июля был подписан указ губернатора Курганской области «Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской области на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года». Это касается добычи лося, сибирской косули, барсука и рыси на территории Зауралья.

Лимит добычи лося в Курганской области составил 618 особей, сибирской косули — 10 869 особей, барсука — 608 особей. Лимит добычи рыси не установлен.