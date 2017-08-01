Три бывших детдомовца осуждены за хищение жилья у детей-сирот в Челябинске

Челябинск, , 09:34 — REGNUM Ленинский районный суд Челябинска 31 июля признал трёх жителей области виновными в вымогательстве, мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что все подсудимые воспитывались ранее в детских домах и, зная процедуру предоставления жилья детям-сиротам, в период с 2010 по июль 2013 года совершили вымогательство и хищение жилья у данных лиц.

Злоумышленники создавали условия, при которых у юридически неграмотных и имеющих отклонения в развитии потерпевших возникали перед обвиняемыми фиктивные долговые обязательства. После чего они применяли к сиротам физическое и психическое насилие и требовали продажи выделенных государством жилья и денег.

Кроме того, злоумышленники навязывали свои услуги в оформлении документов на приватизацию жилья, сознательно занимая им деньги, а впоследствии просили вернуть деньги с высокими процентами.

«В результате преступных действий соучастников шести потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 млн рублей, при этом двое потерпевших лишились жилья», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере»), ч. 3,4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере») и ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Суд приговорил подсудимых к девяти, восьми и пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.