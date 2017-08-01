От взрыва памятника «Они отстояли Родину» в Луганске никто не пострадал

Луганск, , 09:16 — REGNUM Пострадавших при взрыве возле памятника «Они отстояли Родину» в центре Луганска нет, сообщили 1 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет, — говорится в сообщении. — Ведутся следственные действия».

Отметим, что инцидент произошел в ночь на 1 августа — в 01:50. Памятник, на который злоумышленники прикрепили взрывчатку, сильно пострадал.

Напомним, это не первое нападение на памятник «Они отстояли Родину», воздвигнутый в честь ополченцев Донбасса в 2015 году. Предыдущее нападение совершено в ночь на 1 сентября 2016 года.

Тогда скульптура казака-ополченца получила менее серьезные повреждения, монумент восстановили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел в городском парке «Дружба народов». По факту случившегося начато следствие.

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