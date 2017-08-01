В Свердловской области осужден мужчина, избивший полицейского

Качканар, Свердловская область, , 09:15 — REGNUM В Качканаре суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за нападение на полицейского и кражу денег из кафе, сообщает 1 августа пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По версии правоохранителей, вечером 30 декабря мужчина зашёл в кафе и, воспользовавшись тем, что в зале никого не было, похитил из кассы 14 тыс. 680 рублей и вышел.

Управляющий кафе заметил пропажу спустя 20 минут, после чего обратился в полицию. Личность подозреваемого была установлена благодаря камерам наблюдения. В течение часа сотрудники полиции добрались до квартиры, где мужчина проживал с сожительницей и её детьми.

На требования проследовать в участок подозреваемый ответил отказом, вел себя агрессивно, ругался матом и пытался напасть на стражей правопорядка. После того, как на него одели наручники, он накинулся на полицейского и нанёс ему один удар головой в область виска, и не менее двух ударов кулаками по лицу.

«У пострадавшего сотрудника полиции диагностированы кровоподтёки обеих глазниц и ушибленные раны носа и правой височной области головы», — говорится в сообщении.

Мужчина был признан виновным в обоих преступлениях. За кражу денег его приговорили к одному году лишения свободы, а за рукоприкладство в отношении представителя власти осудили на четыре года. В общей сложности мужчина проведет за решеткой пять лет в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, трое жителей Брянска, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре 2016 года избили сотрудников правоохранительных органов руками и деревянными палками. В результате потасовки пятеро сотрудников полиции получили травмы, повлекшие легкий вред здоровью.

Приговором суда одному из осужденных дали 3,5 года лишения свободы, двум другим соучастникам — по три года колонии.

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