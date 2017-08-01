Власти Тайваня подсчитывают ущерб от удара тайфунов «Несат» и «Хайтан»

Тайбэй, , 08:53 — REGNUM Согласно последним данным, полученным из оперативного центра по ликвидации последствий природных катастроф Тайваня, разрушительные тропические ураганы «Несат» и Хайтан, обрушившиеся на побережье острова 29−30 июля, нанесли прямой экономический ущерб в размере 170 млн новых тайваньских долларов ($5,6 млн).

Сразу два тайфуна, ударившие по острову с разницей менее 24 часов, привели к обесточиванию более 670 тыс. домов. Спустя сутки электроснабжение в 657 тыс. зданий удалось возобновить, аварийные службы продолжают ликвидировать последствия разрушительных ураганов, пишет «Тайвань жибао».

Власти сообщают о 131 раненном и 1 без вести пропавшем местном жителе. По словам медиков, все жители острова, пострадавшие в результате удара стихии, получили необходимую медицинскую помощь, их жизни находятся вне опасности.

На острове сохраняется повышенный уровень общественной опасности в связи с угрозой массового схождения оползней — «Несат» и «Хайтан» сопровождались сильнейшими ливнями, более 100 человек эвакуированы из опасных районов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, повышенный уровень общественной опасности был введен накануне в уездах Пинтун, Чаи, Тайтун, а также городах Гаосюн и Тайнань. Аэропорт Тайбэя возобновил свою работу, однако самолеты вылетают с многочасовой задержкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Двойной удар: Тайвань оправляется после удара тайфунов «Хайтан» и «Несат»