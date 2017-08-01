Молодой врач из Красноярска осуждён за пропаганду терроризма

Красноярск, , 08:28 — REGNUM Осуждён 24-летний врач одной из больниц города Красноярска, причастный к совершению преступления террористической направленности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 августа, в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Обвинительный приговор мужчине вынес Дальневосточный окружной военный суд.

Сотрудники УФСБ установили, что в апреле 2014 года красноярец разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» для всеобщего просмотра и копирования видеоролики, в которых содержались идеи становления «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) с совершением терактов и применением вооруженного насилия. Также там содержалась информация, направленная на пропаганду и оправдание терроризма. Мужчина активно комментировал эти материалы, поддерживая преступные идеи.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). Уточняется, что в ходе следствия он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

21 июля 2017 года красноярец был признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 июля 2017 года выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда вынесла обвинительный приговор 26-летнему жителю города Красноярска, предпринявшему попытку выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина решил уехать в Сирию еще в октябре 2016 года. Такое решение он принял под воздействием вербовщиков. Он накопил денег и купил билет до Москвы, а затем до Стамбула, откуда его должны были переправить через границу в Сирию. Преступника задержали 24 октября 2016 года. Его осудили на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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