На Камчатке многодетная мать отделалась легким испугом за убийство дочери

Петропавловск-Камчатский, , 08:48 — REGNUM На Камчатке Елизовский районный суд вынес приговор 30-летней женщине, которая завернула свою новорожденную дочь в пакет и заморозила в морозилке холодильника. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, женщину приговорили к одному году лишения свободы условно.

Собеседник агентства отметила, что гособвинитель в судебном заседании просил для обвиняемой в убийстве матерью новорожденного ребенка один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

«После изучения приговора будет принято решение, обжаловать его или нет», — отметила Шунина.

ИА REGNUM уже сообщало, что мать четверых детей не хотела пятого ребенка. Она также боялась гнева супруга, который также был не в восторге от перспективы еще раз стать отцом. Женщине удавалось скрывать от него свою беременность благодаря особенностям телосложения.

23 марта текущего года она родила в туалете девочку, ножом обрезала пуповину, завернула в пакет и положила в морозилку. Как потом скажут эксперты, малышка умерла от асфиксии, то есть она просто задохнулась в пакете. На следующий день женщина вынесла пакет в сарай. Потом она долго доказывала, что ребенок родился мертвым, а она испугалась.