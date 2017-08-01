Пенсионер привязал двух подростков к столбу на крыше гаража в Подмосковье

Коломна, Московская область, , 08:17 — REGNUM Следователи Коломны возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя по факту незаконного лишения свободы двух подростков, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 27 июля подозреваемый находился в своем гаражном боксе в проезде Станкостроителей в Коломне. Услышав, что по крыше его гаража кто-то бегает, пенсионер вышел на улицу и обнаружил там двух подростков 13 и 14 лет.

«Угрожая подросткам предметом, внешне схожим с пистолетом, пенсионер применил в отношении них грубую физическую силу, а затем привязал их при помощи веревок к столбу, установленному на крыше», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение свободы с применением оружия, в отношении двух несовершеннолетних»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время следователи проводят действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.