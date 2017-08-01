На МКАД в результате тройного ДТП перекрыты три полосы движения

Москва, , 07:45 — REGNUM На 78 километре Московской кольцевой автодороги в результате тройного ДТП пострадал один человек, сообщает 1 августа сайт «РЕН ТВ».

Отмечается, что в результате аварии были перекрыты три полосы движения.

Причины ДТП уточняются. Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 31 июля на пересечении Каширского шоссе с Шипилевской улицей в результате ДТП с участием трёх автомобилей пострадали три человека.

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