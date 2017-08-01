В Луганске неизвестные взорвали монумент «Они отстояли Родину»

Луганск, , 07:34 — REGNUM Неизвестными был взорван 1 августа памятник защитникам Луганской Народной Республики (ЛНР) в Луганске, сообщает Луганский информационный центр.

Согласно сообщению, взрыв произошел в 01:50 в городском парке «Дружба народов». Взрывное устройство было прикреплено непосредственно к памятнику «Они отстояли Родину», вследствие чего монумент был значительно поврежден.

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Отмечается, что пострадавших от взрыва нет. По данному делу сотрудниками полиции начато следствие, памятник оцеплен.

Ранее монумент уже пытались взорвать, инцидент произошел 1 сентября 2016 года. В результате взрыва памятник был незначительно поврежден.

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Напомним, памятник защитникам ЛНР «Они отстояли Родину» был открыт 12 мая 2015 года в годовщину объявления о независимости республики. Руководителем при проектировании и создании монумента стал заслуженный деятель искусств Украины Виктор Горбулин.

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