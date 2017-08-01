Ямал горит и плавится: направлены спасатели и авиация из других регионов

Салехард, , 07:30 — REGNUM На Ямале бушуют лесные пожары. С 23 июля в Ямало-Ненецком округе введен режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки. С момента ухудшения обстановки в регионе ликвидирован 151 природный пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

В Новом Уренгое появился смог и ощутимый запах гари. Лабораторные исследования показали, что превышений предельно допустимых концентраций по продуктам горения во всех контрольных точках — ул. Крайняя, ул. Железнодорожная, ул. Геологоразведчиков, ул. Промышленная — не обнаружено.

В Надымском районе зарегистрировано 20 пожаров на общей площади 4571 га. Сложная обстановка в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах.

В ликвидации лесных пожаров задействованы 633 человека личного состава специализированных подразделений «Ямалспас», «Авиалесоохраны», «Леса Ямала», МЧС РФ, Уральской, Тюменской и Омской авиабаз, объектов ТЭК и противопожарной службы. В частности, направлены спасатели из Свердловской области.

Управлением лесных отношений департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО отмечена необходимость дальнейшего оперативного наращивания группировки межрегиональных сил авиалесоохраны, в том числе за счет сил парашютистов-пожарных и десантников-пожарных ФБУ «Авиалесоохрана», ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», ГБУ «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», ГАУ «Единый лесопожарный центр Архангельской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Рослесхозе.

Пресс-служба «Авиалесоохраны» информирует, что в ЯНАО задействовано 50% межрегиональных авиационных сил пожаротушения. Причины привлечения авиации — пожары действуют в труднодоступной, заболоченной местности, где не проходит наземная техника.

Основной объем работ по локализации и ликвидации пожаров — прокладка минерализованных полос, разбор лесных завалов, прямое тушение кромки — выполняется ручным способом наземной группировкой сил при помощи лопат, топоров, бензопил, ранцевых лесных огнетушителей.

Группировка воздушных судов составляет 18 бортов — шесть вертолетов работает на авиапатрулировании, 12 вертолетов — на тушении с водосливными устройствами и переброске сил.

Отметим, работы по стабилизации лесопожарной обстановки проводятся в условиях жаркой погоды и длительного отсутствия фронтальных осадков.