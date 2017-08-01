Шары и свечи: уральцы почтят память убитой девочки

Сатка, Челябинская область, , 07:10 — REGNUM В городе Сатке Челябинской области сегодня, 1 августа, пройдут похороны 14-летней девочки, зверски убитой 24 июля. В этот же день местные жители намерены провести акцию в память о ребёнке.

На Бакальском мосту граждане собираются поставить свечи. А в небо будут запущены гелиевые шары.

Тем временем, некоторые местные СМИ сообщают: девочку можно было спасти. Как пишет издание Ura.ru, есть очевидцы, которые видели, как девочка ушла в лес, а затем были слышны крики о помощи. Если бы эти люди вмешались в ситуацию, возможно, девочка была бы жива.

Подозреваемый в убийстве ребёнка отправлен в следственный изолятор. Расправа над девочкой потрясла жителей не только Сатки, но всей Челябинской области, всего Урала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девочка пропала 24 июля, по дороге из поликлиники. На её поиски были брошены сотрудники полиции, спасатели, а также местные жители. 30 июля было найдено тело ребёнка. Тогда же правоохранители установили и поймали подозреваемого в совершении преступления.

Отметим, это уже второй с начала лета резонансный случай убийства ребёнка. 15 июня в Каслях без вести пропал 10-летний мальчик. Его тело было найдено в июле. Подозреваемый в совершении преступления был задержан и водворён в СИЗО, где позднее погиб.

В связи с участившимися фактами нападения на детей региональное управление СКР выступило с призывом к гражданам. Следователи просят родителей усилить контроль за местонахождением своих детей и не оставлять их в тех ситуациях, когда есть потенциальная угроза их жизни и здоровью. Кроме того, детям нужно разъяснить правила поведения на улице и при встрече с незнакомыми людьми.

Читайте ранее в этом сюжете: На Южном Урале убита девочка