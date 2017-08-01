Едкий дым, пенная атака: под Екатеринбургом сгорел крупный склад

Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM В посёлке Большой Исток под Екатеринбургом поздно вечером 31 июля сгорел крупный склад. Внутри находились мебель и пластиковые окна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Распространению огня способствовала большая горючая загрузка. Три часа более 30 пожарных боролись с пожаром. Им сильно мешали едкий дым, высокая температура и сильная задымлённость. Тем не менее, двухэтажное здание, в котором расположены офисы, удалось отстоять. Этому способствовала успешно организованная пенная атака на ёмкости с бокситной смолой.

Общая площадь пожара составила 1200 кв. метров. Инженерно-химическая лаборатория уже проверила окружающую среду и не выявила превышений предельных концентраций по загрязняющим веществам. Теперь пожарные дознаватели и эксперты из испытательной лаборатории выясняют причину пожара.